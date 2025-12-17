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Норвегия. Элитсериен
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Русенборг
Марк Мампасси
€ 400 тыс
Марк Мампасси
Русенборг
12 марта 2003 (23), Донецк
#23 | Защитник
185 см
Россия | Украина
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Трансферы
Фото
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Локомотив» избавился от футболиста, купленного за 3 миллиона
31 июля
8
В «Локомотиве» прокомментировали информацию о шантаже со стороны Монтеса
25 февраля
Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»
10 февраля
2
Игрок «Локомотива» пропустил просмотр в «Балтике» Талалаева
30 января
8
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»
28 января
4
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Стало известно, когда снимут трансферный бан с «Локомотива»
2025.06.26 11:56
1
Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»
2025.06.19 19:07
3
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Стало известно будущее защитника «Локомотива» Мампасси
2024.07.09 15:59
«Локомотив» ищет новые команды для 11 игроков
2024.05.20 18:43
2
Фото
«Локомотив» отдал защитника в аренду в Бельгию
2023.09.06 22:08
5
УАФ рассмотрит дела пятерых украинских игроков, продолжающих выступать в России
2023.03.07 22:10
2
Фото
«Локомотив» отдал в аренду Мампасси. Год назад клуб заплатил за него 3 миллиона
2023.02.10 16:08
2
Стали известны условия трансфера Мампасси в «Антальяспор»
2023.02.04 23:14
6
Стало известно, куда перейдет Мампасси из «Локомотива»
2023.02.04 20:38
4
Смородская назвала футболистов, которых нужно убрать из состава «Локомотива»
2023.01.05 20:32
15
Мампасси объяснил, почему «Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату»
2022.09.05 13:20
1
«Возможно, «Локомотиву» есть смысл опять заехать на базу». Мампасси – после поражения от «Ахмата»
2022.09.05 08:43
1
КДК отменил ошибочное удаление Мампасси. Он сможет сыграть с «Оренбургом»
2022.08.25 15:11
4
Видео
ЭСК: Сиденков ошибочно удалил Мампасси в матче «Химки» – «Локомотив»
2022.08.24 17:42
3
«Локомотив» попросил КДК РФС отменить удаление Мампасси
2022.08.22 21:41
2
Цорн объяснил удаление Мампасси в матче с «Химками» нервами судьи
2022.08.21 09:22
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