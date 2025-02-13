Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»

Украинский футбольный клуб «Мариуполь» подал в суд на «Локомотив», о чем стало известно из финансовой отчетности красно-зеленых.

Информация об иске указана в графе «оценочные обязательства». «Локомотив» оценивает издержки от суда в 6,1 миллиона рублей.

Вероятно, иск связан с компенсационными выплатами при переходе защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в январе 2022 года.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 миллиона евро.
  • Мампасси выступал за «Мариуполь» до перехода в «Шахтер».
  • Сейчас защитник играет на правах аренды за «Кортрейк».

Новости по теме
Товарищеский матч. «Локомотив» забил 6 голов команде из Узбекистана (6:1)
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Локомотив» (2:0), у Тюкавина дубль
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» 3
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.02.2025 08:05
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
темирхан
1739455874
Мариуполь ЦЕ Россия! с какого х.. фк Мариуполь играет не законно в чужом чемпионате да еще уже в не существующей стране?
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 