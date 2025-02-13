Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»

Украинский футбольный клуб «Мариуполь» подал в суд на «Локомотив», о чем стало известно из финансовой отчетности красно-зеленых.

Информация об иске указана в графе «оценочные обязательства». «Локомотив» оценивает издержки от суда в 6,1 миллиона рублей.

Вероятно, иск связан с компенсационными выплатами при переходе защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в январе 2022 года.