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Бельгия. Про-Лига
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Кортрейк
€ 9,45 млн
Кортрейк
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Гульден спорен
Сайт:
http://www.kvk.be/cms/
Тренер:
Бернд Шторк
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Стало известно, когда снимут трансферный бан с «Локомотива»
2025.06.26 11:56
1
Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»
2025.06.19 19:07
3
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Стало известно будущее защитника «Локомотива» Мампасси
2024.07.09 15:59
Фото
«Локомотив» отдал защитника в аренду в Бельгию
2023.09.06 22:08
5
Будковский прибыл в расположение «Анжи»
2018.02.04 15:59
3
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили бельгийскому «Кортрейку»
2016.07.23 17:25
3
Главные новости
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08:16
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
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Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
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