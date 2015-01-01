Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
26
8
18
27
10
8
2
0
29
7
22
26
10
8
1
1
19
6
13
25
10
8
0
2
21
12
9
24
10
6
1
3
13
11
2
19
10
4
3
3
18
14
4
15
11
4
3
4
18
16
2
15
10
4
3
3
13
11
2
15
10
4
2
4
25
25
0
14
10
3
3
4
13
18
-5
12
10
3
2
5
12
16
-4
11
10
3
1
6
16
22
-6
10
11
3
1
7
13
23
-10
10
10
2
3
5
10
17
-7
9
10
2
2
6
18
21
-3
8
10
2
1
7
13
23
-10
7
10
1
3
6
13
22
-9
6
10
1
1
8
4
22
-18
4
Команда
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
13
3
10
15
5
5
0
0
11
2
9
15
5
4
1
0
13
4
9
13
5
4
1
0
10
2
8
13
5
4
0
1
15
8
7
12
5
3
2
0
14
3
11
11
6
3
2
1
9
4
5
11
5
3
0
2
8
5
3
9
5
2
2
1
16
14
2
8
5
2
1
2
6
2
4
7
5
2
1
2
10
8
2
7
5
2
1
2
10
11
-1
7
5
2
1
2
8
11
-3
7
5
2
0
3
8
8
0
6
5
1
2
2
6
8
-2
5
5
1
1
3
6
8
-2
4
5
1
1
3
6
10
-4
4
5
1
0
4
3
11
-8
3
Команда
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
4
11
15
5
4
0
1
13
5
8
12
5
4
0
1
6
4
2
12
5
3
1
1
8
4
4
10
5
2
2
1
7
9
-2
8
5
2
0
3
9
11
-2
6
5
2
0
3
3
9
-6
6
5
1
2
2
5
7
-2
5
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
1
1
3
12
13
-1
4
5
1
1
3
9
12
-3
4
5
1
1
3
4
9
-5
4
5
1
0
4
6
11
-5
3
5
0
2
3
7
12
-5
2
5
0
2
3
5
10
-5
2
5
0
1
4
1
11
-10
1
6
0
1
5
5
18
-13
1
5
0
0
5
3
15
-12
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире