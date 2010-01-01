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    Кортрейк - результаты

    Город Кортрейк
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.kvk.be/cms/
    Стадион Гульден спорен
    Тренер Бернд Шторк
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		24 февраля, пятница 22:45 Зюлте-Варегем 3:3 Кортрейк
    26 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:30 Кортрейк 2:2 Андерлехт
    25 тур
    		12 февраля, воскресенье 20:30 Стандард 0:2 Кортрейк
    24 тур
    		4 февраля, суббота 22:45 Сент-Труйден 1:0 Кортрейк
    23 тур
    		28 января, суббота 20:15 Кортрейк 2:2 Остенде
    22 тур
    		21 января, суббота 20:15 Мехелен 3:2 Кортрейк
    21 тур
    		18 января, среда 22:45 Кортрейк 3:2 Серен
    20 тур
    		15 января, воскресенье 18:00 Гент 2:1 Кортрейк
    19 тур
    		8 января, воскресенье 23:00 Оуд-Хеверли 2:3 Кортрейк
    18 тур
    		26 декабря, понедельник 20:15 Кортрейк 1:0 Генк
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 23:00 Кортрейк 0:4 Гент
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 23:00 Остенде 3:1 Кортрейк
    15 тур
    		29 октября, суббота 19:15 Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге
    14 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Кортрейк 0:2 Вестерло
    13 тур
    		18 октября, вторник 19:30 Шарлеруа 2:2 Кортрейк
    12 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Кортрейк 1:3 Зюлте-Варегем
    11 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Генк 2:1 Кортрейк
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 19:30 Кортрейк 2:1 Антверпен
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 22:00 Андерлехт 4:1 Кортрейк
    8 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Кортрейк 1:4 Мехелен
    7 тур
    		3 сентября, суббота 19:15 Эйпен 0:1 Кортрейк
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Кортрейк 0:1 Стандард
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 14:30 Брюгге 2:1 Кортрейк
    4 тур
    		13 августа, суббота 21:45 Юнион СЖ 2:1 Кортрейк
    3 тур
    		6 августа, суббота 19:15 Кортрейк 0:0 Сент-Труйден
    2 тур
    		31 июля, воскресенье 19:30 Серен 0:1 Кортрейк
    1 тур
    		23 июля, суббота 19:15 Кортрейк 0:2 Оуд-Хеверли
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