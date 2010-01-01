Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|24 февраля, пятница
|22:45
|Зюлте-Варегем
|3:3
|Кортрейк
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|20:30
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|24 тур
|4 февраля, суббота
|22:45
|Сент-Труйден
|1:0
|Кортрейк
|23 тур
|28 января, суббота
|20:15
|Кортрейк
|2:2
|Остенде
|22 тур
|21 января, суббота
|20:15
|Мехелен
|3:2
|Кортрейк
|21 тур
|18 января, среда
|22:45
|Кортрейк
|3:2
|Серен
|20 тур
|15 января, воскресенье
|18:00
|Гент
|2:1
|Кортрейк
|19 тур
|8 января, воскресенье
|23:00
|Оуд-Хеверли
|2:3
|Кортрейк
|18 тур
|26 декабря, понедельник
|20:15
|Кортрейк
|1:0
|Генк
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|23:00
|Кортрейк
|0:4
|Гент
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|23:00
|Остенде
|3:1
|Кортрейк
|15 тур
|29 октября, суббота
|19:15
|Кортрейк
|1:1
|Серкль Брюгге
|14 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Кортрейк
|0:2
|Вестерло
|13 тур
|18 октября, вторник
|19:30
|Шарлеруа
|2:2
|Кортрейк
|12 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Кортрейк
|1:3
|Зюлте-Варегем
|11 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Генк
|2:1
|Кортрейк
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|19:30
|Кортрейк
|2:1
|Антверпен
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Андерлехт
|4:1
|Кортрейк
|8 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Кортрейк
|1:4
|Мехелен
|7 тур
|3 сентября, суббота
|19:15
|Эйпен
|0:1
|Кортрейк
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Кортрейк
|0:1
|Стандард
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|14:30
|Брюгге
|2:1
|Кортрейк
|4 тур
|13 августа, суббота
|21:45
|Юнион СЖ
|2:1
|Кортрейк
|3 тур
|6 августа, суббота
|19:15
|Кортрейк
|0:0
|Сент-Труйден
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|19:30
|Серен
|0:1
|Кортрейк
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:15
|Кортрейк
|0:2
|Оуд-Хеверли