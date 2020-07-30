- 30 июля 2020
- 09:53 «Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
- 19 июля 2019
- 07:25 УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы 3
- 6 июня 2018
- 18:29 Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат» 2
- 13 января 2018
- 10:24 Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен» 3
- 11 января 2018
- 15:02 Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен» 7
- 18 ноября 2017
- 16:35 «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются 19-летним форвардом «Мехелена» Банде
- 2 марта 2017
- 19:45 Фото Защитник бельгийского «Мехелена» сделал татуировку с изображением лица своей жены 21
- 10 февраля 2016
- 23:56 В ближайшие дни «Динамо» подпишет игрока «Мехелена» 3
- 26 августа 2015
- 16:00 «Крылья Советов» взяли в аренду Бато 4