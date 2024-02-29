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Бельгия. Про-Лига
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Мехелен
€ 33 млн
Мехелен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Аргосстадион
Сайт:
http://www.kvmechelen.be/
Тренер:
Фредерик Вандербист
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33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен»
2018.01.13 10:24
3
Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»
2018.01.11 15:02
7
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются 19-летним форвардом «Мехелена» Банде
2017.11.18 16:35
Фото
Защитник бельгийского «Мехелена» сделал татуировку с изображением лица своей жены
2017.03.02 19:45
20
В ближайшие дни «Динамо» подпишет игрока «Мехелена»
2016.02.10 23:56
3
«Крылья Советов» взяли в аренду Бато
2015.08.26 16:00
4
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