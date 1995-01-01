УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.

В июне завершилось расследование по делу об участии «Локерена» в договорных матчах.

Изначально УЕФА подтвердил участие «Мехелена» в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон.

В УЕФА провели собственное расследование и установили причастность бельгийского клуба к нелегальным победам.

«Согласно статье 4.02 регламента турнира, УЕФА может опираться на то или иное решение национальной или международной спортивной организации, а также арбитражного или государственного суда. Было принято во внимание, что УЕФА изо всех сил борется с договорными матчами, которые являются серьезной проблемой современного спорта, а также тот факт, что Федерация Футбола Бельгии после решения БАС убрал «Мехелен» из списка участников клубных турниров УЕФА в сезоне 2019/20. Апелляционная инстанция УЕФА признала решение ФФБ и БАС отстранить «Мехелен» от участия в турнирах УЕФА и аннулировала свое решение от 15 июля согласно статье 4.02 регламента Лиги Европы», – говорится в сообщении УЕФА.