Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы

    УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.

    В июне завершилось расследование по делу об участии «Локерена» в договорных матчах.

    Изначально УЕФА подтвердил участие «Мехелена» в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон.

    В УЕФА провели собственное расследование и установили причастность бельгийского клуба к нелегальным победам.

    «Согласно статье 4.02 регламента турнира, УЕФА может опираться на то или иное решение национальной или международной спортивной организации, а также арбитражного или государственного суда. Было принято во внимание, что УЕФА изо всех сил борется с договорными матчами, которые являются серьезной проблемой современного спорта, а также тот факт, что Федерация Футбола Бельгии после решения БАС убрал «Мехелен» из списка участников клубных турниров УЕФА в сезоне 2019/20. Апелляционная инстанция УЕФА признала решение ФФБ и БАС отстранить «Мехелен» от участия в турнирах УЕФА и аннулировала свое решение от 15 июля согласно статье 4.02 регламента Лиги Европы», – говорится в сообщении УЕФА.

    • В прошедшем сезоне «Мехелен» занял первое место во втором по значимости дивизионе Бельгии.
    • Также клуб во второй раз в истории выиграл кубок Бельгии, за счет чего и квалифицировался в Лигу Европы.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:25
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72554
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru