В ближайшие дни «Динамо» подпишет игрока «Мехелена»

"Динамо" намерено усилить состав полузащитником бельгийского "Мехелена" Софианом Ханни.

Сообщается, что клубы уже достигли соглашения по этому трансферу, а все формальности будут улажены на протяжении ближайшей недели. После этого состоится подписание контракта с игроком.

В "Мехелене" Ханни выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист провел за свой клуб 27 матчей, отметившись десятью голами. На протяжении своей карьеры он выступал также в турецких "Кайсери Эрджиесспоре" и "Анкараспоре".