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Бельгия. Про-Лига
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Мехелен
Состав
€ 33 млн
Мехелен - состав команды
Мехелен
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Аргосстадион
Сайт:
http://www.kvmechelen.be/
Тренер:
Фредерик Вандербист
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Де Вольф Ортвен
Вра
29
€ 0.5 млн
7
Куду Теренс
Защ
21
€ 4 млн
3
Марса Хосе
Защ
24
€ 3.5 млн
33
Сент-Джаго Томми
Защ
26
€ 2 млн
4
Диуф Гора
Защ
22
€ 1.5 млн
5
Ельде Лео
Защ
23
€ 1.5 млн
44
Эрдхуйзен Майк
Защ
26
€ 1.3 млн
20
Корбани Кобе
Защ
21
€ 0.7 млн
2
Luc Marijnissen
Защ
-
22
Lovro Golic
Защ
-
6
Хаммар Фредрик
Пол
25
€ 3 млн
26
Прат Деннис
Пол
32
€ 1.5 млн
11
Бафдили Билал
Пол
22
€ 1 млн
8
Салифу Дикени
Пол
23
€ 1 млн
23
Мичез Симион
Пол
24
€ 0.85 млн
10
Киреев Максим
Пол
22
€ 0.7 млн
30
Marco Decherf
Пол
-
39
Massimo Decoene
Пол
-
9
ван Бредероде Мирон
Нап
23
€ 4.5 млн
17
Сервас Матис
Нап
21
€ 4 млн
29
Антонио Билл
Нап
24
€ 1.2 млн
14
Раман Бенито
Нап
31
€ 0.8 млн
12
Банде Хассан
Нап
27
€ 0.25 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 5
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