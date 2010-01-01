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Мехелен
Результаты
€ 33 млн
Мехелен - результаты матчей
Мехелен
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Аргосстадион
Сайт:
http://www.kvmechelen.be/
Тренер:
Фредерик Вандербист
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Таблица
Бельгия. Про-Лига. 2026/2027
Бельгия. Про-Лига. 2025/2026
Бельгия. Про-Лига. 2024/2025
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2023/2024
Бельгия. Про-Лига. 2023/2024
Суперкубок Бельгии. 2023
Бельгия. Про-Лига. 2022/2023
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2021/2022
Бельгия. Про-Лига. 2021/2022
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2020/2021
Бельгия. Про-Лига. 2020/2021
Бельгия. Про-Лига. 2019/2020
Бельгия. Про-Лига. 2017/2018
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017
Бельгия. Про-Лига. 2016/2017
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2015/2016
Бельгия. Про-Лига. 2015/2016
Бельгия. Плей-офф. Финал за место в Лиге Европы 2014/2015
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2014/2015
Бельгия. Плей-офф. 2014/2015
Бельгия. Про-Лига. 2014/2015
Бельгия. Плей-офф. 2013/2014
Бельгия. Про-Лига. 2013/2014
Бельгия. Плей-офф. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2013
Бельгия. Про-Лига. 2012/2013
Бельгия. Плей-офф. Плей-офф 2011/2012
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2011/2012
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. Плей-офф II A 2010/2011
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Чемпионат Бельгии. Плей-офф II - A 2009/2010
Чемпионат Бельгии. 2009/2010
11.09 | 21:45
Мехелен
0 : 1
Андерлехт
05.09 | 19:15
Мехелен
0 : 4
Вестерло
29.08 | 17:00
РААЛ Ла-Лувьер
2 : 2
Мехелен
22.08 | 19:15
Шарлеруа
2 : 0
Мехелен
16.08 | 19:30
Мехелен
3 : 3
Стандард
09.08 | 14:30
Гент
2 : 0
Мехелен
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