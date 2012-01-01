Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Серен
|0:2
|Мехелен
|26 тур
|17 февраля, пятница
|22:45
|Мехелен
|2:2
|Генк
|25 тур
|10 февраля, пятница
|22:45
|Эйпен
|2:1
|Мехелен
|24 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:00
|Мехелен
|2:2
|Шарлеруа
|23 тур
|28 января, суббота
|18:00
|Вестерло
|2:0
|Мехелен
|22 тур
|21 января, суббота
|20:15
|Мехелен
|3:2
|Кортрейк
|21 тур
|17 января, вторник
|22:45
|Стандард
|2:0
|Мехелен
|20 тур
|14 января, суббота
|20:15
|Мехелен
|2:1
|Остенде
|19 тур
|8 января, воскресенье
|18:00
|Зюлте-Варегем
|2:0
|Мехелен
|18 тур
|23 декабря, пятница
|22:30
|Мехелен
|1:1
|Серкль Брюгге
|17 тур
|12 ноября, суббота
|22:45
|Шарлеруа
|1:0
|Мехелен
|16 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Мехелен
|2:2
|Зюлте-Варегем
|15 тур
|28 октября, пятница
|21:45
|Генк
|3:1
|Мехелен
|14 тур
|22 октября, суббота
|19:15
|Мехелен
|2:1
|Эйпен
|13 тур
|19 октября, среда
|21:45
|Мехелен
|2:0
|Стандард
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Гент
|3:0
|Мехелен
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|14:30
|Мехелен
|1:3
|Андерлехт
|10 тур
|1 октября, суббота
|21:45
|Брюгге
|3:0
|Мехелен
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Мехелен
|0:0
|Оуд-Хеверли
|8 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Кортрейк
|1:4
|Мехелен
|7 тур
|3 сентября, суббота
|19:15
|Мехелен
|2:3
|Серен
|6 тур
|27 августа, суббота
|21:45
|Сент-Труйден
|3:1
|Мехелен
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|22:00
|Мехелен
|5:4
|Вестерло
|4 тур
|13 августа, суббота
|19:15
|Серкль Брюгге
|0:0
|Мехелен
|3 тур
|6 августа, суббота
|21:45
|Мехелен
|3:0
|Юнион СЖ
|2 тур
|30 июля, суббота
|19:15
|Остенде
|2:1
|Мехелен
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Мехелен
|0:2
|Антверпен