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    Мехелен - результаты

    Город Мехелен
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.kvmechelen.be/
    Стадион Аргосстадион
    Тренер Данни Бейс
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Серен 0:2 Мехелен
    26 тур
    		17 февраля, пятница 22:45 Мехелен 2:2 Генк
    25 тур
    		10 февраля, пятница 22:45 Эйпен 2:1 Мехелен
    24 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:00 Мехелен 2:2 Шарлеруа
    23 тур
    		28 января, суббота 18:00 Вестерло 2:0 Мехелен
    22 тур
    		21 января, суббота 20:15 Мехелен 3:2 Кортрейк
    21 тур
    		17 января, вторник 22:45 Стандард 2:0 Мехелен
    20 тур
    		14 января, суббота 20:15 Мехелен 2:1 Остенде
    19 тур
    		8 января, воскресенье 18:00 Зюлте-Варегем 2:0 Мехелен
    18 тур
    		23 декабря, пятница 22:30 Мехелен 1:1 Серкль Брюгге
    17 тур
    		12 ноября, суббота 22:45 Шарлеруа 1:0 Мехелен
    16 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Мехелен 2:2 Зюлте-Варегем
    15 тур
    		28 октября, пятница 21:45 Генк 3:1 Мехелен
    14 тур
    		22 октября, суббота 19:15 Мехелен 2:1 Эйпен
    13 тур
    		19 октября, среда 21:45 Мехелен 2:0 Стандард
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Гент 3:0 Мехелен
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 14:30 Мехелен 1:3 Андерлехт
    10 тур
    		1 октября, суббота 21:45 Брюгге 3:0 Мехелен
    9 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Мехелен 0:0 Оуд-Хеверли
    8 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Кортрейк 1:4 Мехелен
    7 тур
    		3 сентября, суббота 19:15 Мехелен 2:3 Серен
    6 тур
    		27 августа, суббота 21:45 Сент-Труйден 3:1 Мехелен
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 22:00 Мехелен 5:4 Вестерло
    4 тур
    		13 августа, суббота 19:15 Серкль Брюгге 0:0 Мехелен
    3 тур
    		6 августа, суббота 21:45 Мехелен 3:0 Юнион СЖ
    2 тур
    		30 июля, суббота 19:15 Остенде 2:1 Мехелен
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Мехелен 0:2 Антверпен
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