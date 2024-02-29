Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»

Сергей Тыртышный, бывший пресс-атташе «Уфы», раскрыл детали трансфера в команду Боли Болинголи в 2022 году. Это двоюродный брат Ромелу Лукаку.

«22 февраля 2022 года футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с защитником «Селтика» Боли. Переговоры шли непросто: «Селтик» настаивает на включение в арендное соглашение пункта, что игрок может покинуть «Уфу» в любой момент в случае начала военных действий. Мы не понимаем, зачем включать в договор столь бредовый пункт, потому что этого не может произойти никогда.

В итоге «Уфа» соглашается на условия «Селтика» и через два дня стало понятно, что Болинголи за команду не сыграет», – сказал Тыртышный.