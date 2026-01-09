Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»

33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»

9 января, 20:31
6

Бывший полузащитник «Челси» Ламиша Мусонда признался, что умрет со дня на день.

  • Экс-футболисту сейчас 33 года.
  • Он был в «Челси» с 2012 по 2014 год, отыграв 15 матчей за молодежную команду.

«Я понимаю, что мне осталось жить несколько дней. В то же время я осознаю, сколько людей было рядом со мной – всегда буду дорожить этими воспоминаниями. Жизнь тяжела, но вокруг все равно много прекрасного.

Жизнь состоит из взлетов и падений, и никто по-настоящему не может понять ту боль, с которой ты сталкиваешься. Два последних года были особенно тяжелыми и изнурительными для меня.

С огромной грустью сообщаю вам, что я борюсь за свое здоровье – именно поэтому меня так долго не было в соцсетях.

Мне пришлось принять горькую правду: мое состояние критическое, и теперь я сражаюсь за саму жизнь. Ваша поддержка и молитвы стали бы для меня настоящим утешением в этот период. Мы с семьей боремся, и я не опущу руки до самого последнего вздоха.

Мне посчастливилось прожить прекрасную юность, и я бы еще многое мог сделать. Очень многих людей мне так хотелось бы поблагодарить лично. И то, что я не получу такой возможности, огорчает меня», – написал Мусонда в соцсетях.

Еще по теме:
Фанаты «Челси» снова скандировали имя Абрамовича 1
«Милан» рассматривает трех защитников из АПЛ
АПЛ. «Челси» проиграл, «Манчестер Сити» потерял очки и другие результаты
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Челси Андерлехт Мехелен Мусонда Ламиша
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1767980892
Грустные новости конечно Пожелаем парню здоровья и что б всё сложилось в итоге хорошо
Ответить
Красногвардейчик
1767982182
Держись....МУЖИК!!!!
Ответить
FFR
1767985498
Дай Бог, чтобы человек вылечился.
Ответить
Император 1
1767986860
Держись, всего лучшего, выздоравливай
Ответить
12345656
1768100030
бороться искать найти и не сдаваться
Ответить
12345656
1768100078
силы и терпения, главное не сдавайся парень
Ответить
