33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»

Бывший полузащитник «Челси» Ламиша Мусонда признался, что умрет со дня на день.

Экс-футболисту сейчас 33 года.

Он был в «Челси» с 2012 по 2014 год, отыграв 15 матчей за молодежную команду.

«Я понимаю, что мне осталось жить несколько дней. В то же время я осознаю, сколько людей было рядом со мной – всегда буду дорожить этими воспоминаниями. Жизнь тяжела, но вокруг все равно много прекрасного.

Жизнь состоит из взлетов и падений, и никто по-настоящему не может понять ту боль, с которой ты сталкиваешься. Два последних года были особенно тяжелыми и изнурительными для меня.

С огромной грустью сообщаю вам, что я борюсь за свое здоровье – именно поэтому меня так долго не было в соцсетях.

Мне пришлось принять горькую правду: мое состояние критическое, и теперь я сражаюсь за саму жизнь. Ваша поддержка и молитвы стали бы для меня настоящим утешением в этот период. Мы с семьей боремся, и я не опущу руки до самого последнего вздоха.

Мне посчастливилось прожить прекрасную юность, и я бы еще многое мог сделать. Очень многих людей мне так хотелось бы поблагодарить лично. И то, что я не получу такой возможности, огорчает меня», – написал Мусонда в соцсетях.