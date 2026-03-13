Раскрыты шесть трансферных целей «Реала» на лето

Мадридский «Реал» будет перестраивать состав по окончании сезона-2025/26.
В планах клуба усилить все линии, кроме вратарской.
По информации Cadena Ser, в «Реале» собираются подписать шесть новых игроков на следующие позиции:
- фланговый защитник;
- центральный защитник;
- опорный хавбек;
- плеймейкер;
- правый вингер;
- центральный форвард.
В списке трансферных целей «Реала» есть несколько конкретных фамилий. Например, полузащитник «ПСЖ» Витинья и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежца считают «далекой мечтой».
Источник: Cadena Ser