Раскрыты шесть трансферных целей «Реала» на лето

Мадридский «Реал» будет перестраивать состав по окончании сезона-2025/26.

В планах клуба усилить все линии, кроме вратарской.

По информации Cadena Ser, в «Реале» собираются подписать шесть новых игроков на следующие позиции:

фланговый защитник;

центральный защитник;

опорный хавбек;

плеймейкер;

правый вингер;

центральный форвард.

В списке трансферных целей «Реала» есть несколько конкретных фамилий. Например, полузащитник «ПСЖ» Витинья и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежца считают «далекой мечтой».