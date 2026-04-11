Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала»

11 апреля, 09:39
1

«Реал» потерял очки с «Жироной» в 31-м туре чемпионата Испании, дома сыграв вничью 1:1.

Мадридская команда под руководством Альваро Арбелоа пропустила 24 гола в 20 матчах.

Это новый клубный антирекорд для 21-го века – ранее ни при одном тренере «Реал» не пропускал так много мячей в первых 20 играх.

  • Арбелоа возглавил команду 12 января вместо уволенного Хаби Алонсо.
  • «Реал» при нем впервые сыграл вничью – до этого были 13 побед и 6 поражений.
  • Мадридцы отстанут от лидирующей «Барселоны» на 9 очков, если каталонцы будут сильнее в дерби с «Эспаньолом».
  • Их следующий соперник – «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» попытается отыграться в Мюнхене после домашнего проигрыша 1:2.

Источник: Madrid Universal
Испания. Примера Реал Арбелоа Альваро
Комментарии (1)
FFR
1775899639
Реалу нужен сильный тренер, с Арбеолой промахнулись.
