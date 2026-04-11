Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала»

«Реал» потерял очки с «Жироной» в 31-м туре чемпионата Испании, дома сыграв вничью 1:1.

Мадридская команда под руководством Альваро Арбелоа пропустила 24 гола в 20 матчах.

Это новый клубный антирекорд для 21-го века – ранее ни при одном тренере «Реал» не пропускал так много мячей в первых 20 играх.