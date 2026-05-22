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Победитель ЛЧ, ЛЕ и АПЛ объявил о завершении карьеры в 36 лет

22 мая, 13:00

Защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта объявил о завершении карьеры в 36 лет.

«Дорогой футбол, сегодня я хочу поделиться с тобой: этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет, в течение которых я жил своей мечтой, чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни.

Если честно, хотя я и готовил себя к этому моменту, мне было трудно написать это письмо. После 20 сезонов многие люди сыграли важную роль в моей карьере.

Когда я впервые ударил по мячу ребенком в Памплоне вместе со школьными друзьями, я даже не представлял, какое удивительное путешествие ждет меня впереди. Я благодарен за каждый момент: за победы, тяжелые поражения, вызовы и, больше всего, за людей, которых я встретил, и дружбу, которую обрел на этом пути.

Моим партнерам по команде, тренерам и каждому сотруднику всех клубов, частью которых мне посчастливилось быть, – спасибо за то, что каждый день помогали мне расти как человеку и как игроку.

Носить футболки «Осасуны», «Марселя», «Челси», «Атлетико», «Севильи» и представлять свою страну на крупнейших турнирах было настоящей привилегией. Каждый момент значил для меня очень многое», – написал Аспиликуэта в твиттере.

  • Аспиликуэта выступал за такие клубы, как «Осасуна», «Марсель», «Челси», Атлетико» и «Севилью».
  • Испанец провел больше 500 матчей за лондонцев и выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов, две победы в АПЛ, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Источник: твиттер Сесара Аспиликуэты
Испания. Примера Севилья Аспиликуэта Сесар
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