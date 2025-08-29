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Севилья
Сесар Аспиликуэта
€ 1 млн
Сесар Аспиликуэта
Севилья
28 августа 1989 (37), Памплона
#3 | Защитник
178 см | 70 кг
Испания
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Победитель ЛЧ, ЛЕ и АПЛ объявил о завершении карьеры в 36 лет
22 мая
Фото
«Севилья» бесплатно подписала экс-футболиста «Челси» и «Атлетико»
2025.08.29 20:20
«Атлетико» избавился от двух защитников
2025.06.30 16:16
«Атлетико» объявил о переходе Аспиликуэты
2023.07.06 17:50
Аспиликуэта ушел из «Челси» после 11 лет в клубе: у него более 500 матчей
2023.07.06 16:18
Аспиликуэта покинет «Челси» после 11 лет в клубе – новая команда уже известна
2023.06.30 23:00
«Интер» провел переговоры с «Челси» по трансферу 33-летнего защитника
2023.06.23 07:49
Фото
Аспиликуэта покинул матч с «Саутгемптоном» на носилках и в кислородной маске
2023.02.18 20:22
2
«Челси» готов продать семь футболистов
2023.01.13 21:26
6
Аспиликуэта объяснил, почему не перешел из «Челси» в «Барселону»
2022.12.05 18:55
«Барселона» нашла в «Боруссии» альтернативу Аспиликуэте
2022.08.06 10:56
1
Аспиликуэта объяснил, почему продлил контракт с «Челси»
2022.08.05 07:49
1
«Челси» повысил зарплату Аспиликуэте на 20%
2022.08.04 23:53
Фото
«Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой
2022.08.04 21:48
Переход Аспиликуэты в «Барселону» не состоится (The Athletic)
2022.08.04 19:42
«Челси» разозлился на «Барсу» из-за Кунде. Лондонцы заблокировали переход Аспиликуэты и Алонсо (Sport.es)
2022.07.25 15:24
6
«Барселона» договорилась с «Челси» по Аспиликуэте
2022.07.20 11:27
3
«Челси» назвал «Барселоне» цену на Аспиликуэту
2022.07.10 19:57
«Барселона» планирует заплатить за Аспиликуэту и Алонсо 20 миллионов
2022.07.03 11:52
«Барселона» рассчитывает завершить трансферы Аспиликуэты и Алонсо на следующей неделе
2022.07.02 22:02
Стала известна причина задержки трансфера Аспиликуэты в «Барселону»
2022.07.02 19:15
«Барселона» купит до 6 футболистов за 200 миллионов (Mundo Deportivo)
2022.07.02 15:38
Алонсо и Аспиликуэта надеются на завершение трансфера в «Барселону» на следующей неделе
2022.06.25 19:45
«Барселона» и «Челси» могут совершить обмен защитниками
2022.06.14 16:36
4
Хави попросил руководство «Барсы» подписать Левандовски, Силву и еще шесть игроков
2022.06.03 10:58
13
32-летний Аспиликуэта перейдет в «Барселону» (AS)
2022.05.13 22:57
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«Барселона» предложила 32-летнему Аспиликуэте 11 миллионов в год
2022.05.11 10:58
Лукаку пропустит матч с «Реалом», Аспиликуэта успел вылечиться от коронавируса
2022.04.11 19:58
Силва, Джеймс, Аспиликуэта – в старте «Челси» на матч с «Реалом»; Куртуа, Модрич, Бензема сыграют у испанцев
2022.04.06 21:33
Аспиликуэта останется в «Челси» до 2023 года (The Athletic)
2022.03.31 19:37
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