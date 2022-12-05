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    Аспиликуэта объяснил, почему не перешел из «Челси» в «Барселону»

    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал сорвавшийся переход в «Барселону».

    «Почти стал свободным агентом. Такого со мной еще никогда не случалось. Однако новое руководство показало, что оно заинтересовано в том.

    Лондон — мой дом, мои дети говорят по-английски лучше, чем по-испански. Думаю, Хави понял, почему я решил остаться», — цитирует Аспиликуэту AS.

    • Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года.
    • С командой 32-летний футболист выиграл 9 трофеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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