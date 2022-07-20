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«Барселона» договорилась с «Челси» по Аспиликуэте

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта вскоре должен перейти в «Барселону». Каталонцы договорились о трансфере.

Сумма сделки составит 5 миллионов евро. Вскоре Аспиликуэта пройдет медосмотр.

  • В прошлом сезоне Аспиликуэта забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 47 матчах.
  • Его контракт с «Челси» рассчитан до следующего лета.
  • Также «Барселона» рассчитывает купить у «Челси» защитника Маркоса Алонсо.

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Источник: Sport.es

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11934

    DeStar 34 минуты назад

    ну норм
    кесье купили, если еще алонсо и аспиликуэту возьму в пару к кристенсену - норм
    и лева и рафинья)
    денег нет говорили они)хотя за 5 -50 лямов барса легко себе может позволить, но мне кажется у барсы перебор по нападам, лева, депай. торес, обама, дембеле, фати, рафинья и брайтвайт этот) придется на банке обаме сидеть какому, фати наверное тоже, и депая мб, будет играть лева, дембеле( если не травмы) да может торрес..

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