«Барселона» договорилась с «Челси» по Аспиликуэте

ну норм
кесье купили, если еще алонсо и аспиликуэту возьму в пару к кристенсену - норм
и лева и рафинья)
денег нет говорили они)хотя за 5 -50 лямов барса легко себе может позволить, но мне кажется у барсы перебор по нападам, лева, депай. торес, обама, дембеле, фати, рафинья и брайтвайт этот) придется на банке обаме сидеть какому, фати наверное тоже, и депая мб, будет играть лева, дембеле( если не травмы) да может торрес..
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта вскоре должен перейти в «Барселону». Каталонцы договорились о трансфере.
Сумма сделки составит 5 миллионов евро. Вскоре Аспиликуэта пройдет медосмотр.
- В прошлом сезоне Аспиликуэта забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 47 матчах.
- Его контракт с «Челси» рассчитан до следующего лета.
- Также «Барселона» рассчитывает купить у «Челси» защитника Маркоса Алонсо.