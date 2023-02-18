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    Аспиликуэта покинул матч с «Саутгемптоном» на носилках и в кислородной маске

    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта не смог доиграть матч 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) из-за повреждения.

    Испанец получил травму головы в единоборстве с Секу Мара. Аспиликуэту унесли на носилках, снабдив кислородной маской. Помощь игроку оказывали в течение десяти минут.

    • 33-летний испанец стоит 8 миллионов евро.
    • Он капитан «Челси».
    • В сезоне АПЛ у Аспиликуэты 18 игр.

    Фото: Global Look Press.

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    Источник: «Бомбардир»

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