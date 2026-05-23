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Севилья
Сесар Аспиликуэта
Статистика
€ 1 млн
Сесар Аспиликуэта - статистика
Севилья
28 августа 1989 (37), Памплона
#3 | Защитник
178 см | 70 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
17
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
23.05.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
0 : 1
17.05.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
2 : 3
13.05.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 1
09.05.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
1 : 0
04.05.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 2
21.03.2026
Валенсия
1' - 37'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
5 : 2
15.03.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 1
08.03.2026
Райо Вальекано
1' - 59'
13'
58'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2026
Севилья
1' - 74'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
0 : 1
22.02.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 1
14.02.2026
Алавес
1' - 55'
54'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 1
08.02.2026
Жирона
1' - 46'
51'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
1 : 1
07.12.2025
Севилья
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
0 : 2
30.11.2025
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
01.11.2025
Севилья
1' - 46'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 3
18.10.2025
Мальорка
1' - 3'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 1
05.10.2025
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 1
28.09.2025
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1 : 2
23.09.2025
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 2
20.09.2025
Севилья
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 2
12.09.2025
Эльче
1' - 90'
90'
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