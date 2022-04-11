Лукаку пропустит матч с «Реалом», Аспиликуэта успел вылечиться от коронавируса

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Хадсон-Одои по-прежнему отсутствует, как и Чилвел, который, естественно, выбыл на долгий срок.

Лукаку не поедет из-за боли в ахилле, которую он недавно почувствовал, зато Аспиликуэта в команде. Он уже сдал несколько отрицательных тестов на коронавирус, и он готов быть частью состава.

Баркли заболел и не поедет с нами на матч. Так обстоит ситуация, но все остальные игроки в составе», – сказал Тухель.