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Тухель: «Арбитр смеялся с Анчелотти после матча. Не жди смелости от судей, когда играешь против «Реала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель раскритиковал работу судей в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против «Реала» (3:2).

  • Игру судил поляк Шимон Марциняк.
  • С помощью VAR он отменил гол Маркоса Алонсо, посчитав, что тот сыграл рукой.

«Я был разочарован тем, что судья хорошо провел время с Анчелотти. Когда я хотел подойти к нему и сказать спасибо, он улыбался и смеялся вместе с тренером соперника.

Это было сделано в неподходящее время – после 126 минут игры, в которой команда отдала все свои силы. Я сказал ему об этом.

И так было не только в ответном матче. Когда ты играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от судей. Я видел эти небольшие моменты и в первой, и в ответной игре», – сказал Тухель.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии8
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    Рейтинг: +7728

    piligrim1986 29 минут назад

    ну не знаю, углового-то не было, с какого второй забили

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    Рейтинг: +211

    МасСуд 56 минут назад

    А ему плакать надо было что ли??

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    Рейтинг: +45

    Pavluchenko09 1 час назад

    Челси засудили

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    Рейтинг: +11618

    DeStar 1 час назад

    на что намекает? ) левых угловых мало челси поставили чтобы рюдигер еще забил с них? ну пусть и смеялся и че, иногда судьи после свистка сразу с игроками ржут пока прощаются, и что-то про такие моменты никогда не слышал нытья

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    Рейтинг: +45

    Pavluchenko09 > DeStar 1 час назад

    Реал левый клуб

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    Рейтинг: +1000

    САНЁК17 > Pavluchenko09 27 минут назад

    это ты левый человек

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    Рейтинг: +45

    Pavluchenko09 > САНЁК17 16 минут назад

    Сам ты левый придурок

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    Рейтинг: +5229

    Павелий 1 час назад

    Тухель, будь мужиком. Да, вы играли хорошо. Но по сумме двух встреч Модрич и Бензема оказались сильнее игроков Челси.

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