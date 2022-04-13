Тухель: «Арбитр смеялся с Анчелотти после матча. Не жди смелости от судей, когда играешь против «Реала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель раскритиковал работу судей в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против «Реала» (3:2).

Игру судил поляк Шимон Марциняк.

С помощью VAR он отменил гол Маркоса Алонсо, посчитав, что тот сыграл рукой.

«Я был разочарован тем, что судья хорошо провел время с Анчелотти. Когда я хотел подойти к нему и сказать спасибо, он улыбался и смеялся вместе с тренером соперника.

Это было сделано в неподходящее время – после 126 минут игры, в которой команда отдала все свои силы. Я сказал ему об этом.

И так было не только в ответном матче. Когда ты играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от судей. Я видел эти небольшие моменты и в первой, и в ответной игре», – сказал Тухель.