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Хави попросил руководство «Барсы» подписать Левандовски, Силву и еще шесть игроков

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает, что клуб подпишет восемь новичков в летнее трансферное окно.

Хави попросил руководство клуба подписать защитников Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэту, Маркоса Алонсо (все – «Челси») и Жюля Кунде («Севилья»), полузащитников Франка Кессье («Милан») и Бернарду Силву («Манчестер Сити»), а также нападающих Роберта Левандовски («Бавария») и Рафинью («Лидс»).

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Источник: Catalunya Radio

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Сегодня, 10:58
Комментарии7
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    Рейтинг: +11837

    DeStar 1 час назад

    то всем зп на 50% снизить либо вон
    то 8 футболистов
    так и вижу как условный силва такой - о да, хочу в барсу с понижением зп в раза 2 , не хочу сидеть в сити который на подъеме. хочу в барсу в перестройку!
    очень жду возвращения барсы, хотел бы видеть её сильной и качественной( жаль что , видимо, сейчас реально идет перестройка, покупки рандомные всех и вся.. будет барса " как все", т.е без духа каталонского и с минимумом своих( ну хоть гави и ***** есть, красавцы

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    Рейтинг: +534

    Lipatoff 2 часа назад

    Следующий сезон будет насыщенным

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    Рейтинг: +374

    Shotlandets86 3 часа назад

    А деньги то есть у банкрота на ковровую закупку?

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    Рейтинг: +784

    Untitled-1 > Shotlandets86 3 часа назад

    ну продадут столько же. ну и долги будут еще на пару сотен лямов больше. подумаешь.

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    Рейтинг: +2956

    Dgad > Shotlandets86 2 часа назад

    Конечно нет, максимум кого они купят это Левандовски, Кесье свободным агентом и все из данного списка, ну если Дембеле продадут то может Рафинью возьмут

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    Рейтинг: +125

    гууд 3 часа назад

    а где великий в этой вписке?

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    Рейтинг: +534

    Lipatoff > гууд 2 часа назад

    Не переживай, он ещё вернётся

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