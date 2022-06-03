Хави попросил руководство «Барсы» подписать Левандовски, Силву и еще шесть игроков

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает, что клуб подпишет восемь новичков в летнее трансферное окно.

Хави попросил руководство клуба подписать защитников Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэту, Маркоса Алонсо (все – «Челси») и Жюля Кунде («Севилья»), полузащитников Франка Кессье («Милан») и Бернарду Силву («Манчестер Сити»), а также нападающих Роберта Левандовски («Бавария») и Рафинью («Лидс»).

«Барселона» завершила сезон на 2-м месте в Примере.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?