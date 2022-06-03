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  • Хави попросил руководство «Барсы» подписать Левандовски, Силву и еще шесть игроков

Хави попросил руководство «Барсы» подписать Левандовски, Силву и еще шесть игроков

3 июня 2022, 10:58
13

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает, что клуб подпишет восемь новичков в летнее трансферное окно.

Хави попросил руководство клуба подписать защитников Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэту, Маркоса Алонсо (все – «Челси») и Жюля Кунде («Севилья»), полузащитников Франка Кессье («Милан») и Бернарду Силву («Манчестер Сити»), а также нападающих Роберта Левандовски («Бавария») и Рафинью («Лидс»).

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Catalunya Radio
Испания. Примера Барселона Аспиликуэта Сесар Левандовски Роберт Алонсо Маркос Кристенсен Андреас Силва Бернарду Кессье Франк Кунде Жюль Рафинья Хави
Комментарии (13)
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гууд
1654243550
а где великий в этой вписке?
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Shotlandets86
1654244809
А деньги то есть у банкрота на ковровую закупку?
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Lipatoff
1654246111
Следующий сезон будет насыщенным
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DeStar
1654252007
то всем зп на 50% снизить либо вон то 8 футболистов так и вижу как условный силва такой - о да, хочу в барсу с понижением зп в раза 2 , не хочу сидеть в сити который на подъеме. хочу в барсу в перестройку! очень жду возвращения барсы, хотел бы видеть её сильной и качественной( жаль что , видимо, сейчас реально идет перестройка, покупки рандомные всех и вся.. будет барса " как все", т.е без духа каталонского и с минимумом своих( ну хоть гави и ***** есть, красавцы
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житель СПб
1654272535
Фантастичные планы... но выглядят нереально.
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nelez
1654461056
Барса нового араба нашел что ли? Хочет разорвать Челси
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