Хави попросил руководство «Барсы» подписать Левандовски, Силву и еще шесть игроков

то всем зп на 50% снизить либо вон
то 8 футболистов
так и вижу как условный силва такой - о да, хочу в барсу с понижением зп в раза 2 , не хочу сидеть в сити который на подъеме. хочу в барсу в перестройку!
очень жду возвращения барсы, хотел бы видеть её сильной и качественной( жаль что , видимо, сейчас реально идет перестройка, покупки рандомные всех и вся.. будет барса " как все", т.е без духа каталонского и с минимумом своих( ну хоть гави и ***** есть, красавцы
Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает, что клуб подпишет восемь новичков в летнее трансферное окно.
Хави попросил руководство клуба подписать защитников Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэту, Маркоса Алонсо (все – «Челси») и Жюля Кунде («Севилья»), полузащитников Франка Кессье («Милан») и Бернарду Силву («Манчестер Сити»), а также нападающих Роберта Левандовски («Бавария») и Рафинью («Лидс»).
- «Барселона» завершила сезон на 2-м месте в Примере.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?