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Сельта
Маркос Алонсо
€ 1,20 млн
Маркос Алонсо
Сельта
28 декабря 1990 (35), Мадрид
#3 | Защитник
188 см | 85 кг
Испания
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Фото
Третья команда Примеры бесплатно подписала экс-защитника «Барселоны» Алонсо
2024.08.29 08:25
«Барселона» сообщила об уходе трех игроков
2024.06.30 15:26
2
Защитник «Барселоны» Алонсо определился с новой командой
2024.04.02 19:07
В «Барселоне» определились с будущим Алонсо и Роберто
2024.04.01 19:30
«Атлетико» интересуется защитником «Барселоны»
2024.02.17 16:16
В Испании раскрыли трансферные планы «Барселоны» на лето
2024.02.07 17:55
4
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех левых защитников
2023.08.28 11:43
1
Четыре футболиста исключены из заявки «Барселоны»
2023.07.01 15:05
1
Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»
2023.03.30 10:27
Умер отец Маркоса Алонсо. Он поиграл за «Реал», «Барсу» и «Атлетико»
2023.02.09 20:20
Фото
«Барселона» продлила контракт с Алонсо. Отступные – 50 миллионов
2023.01.27 18:38
«Барселона» хочет продлить контракты с семью футболистами
2022.11.14 19:20
1
Фото
«Барселона» презентовала Бельерина и Алонсо
2022.09.25 18:53
1
Алонсо извинился перед «Барселоной» за ошибку в матче с «Баварией». Партнеры ему поаплодировали
2022.09.16 07:42
2
Фото
Хави поприветствовал новичков «Барселоны» Алонсо и Бельерина
2022.09.03 10:58
«Барселона» объявила о трансфере Алонсо
2022.09.02 22:12
Алонсо присоединился к «Барселоне»
2022.09.02 21:15
«Челси» расторг контракт с Алонсо. Испанец перейдет в «Барселону»
2022.09.02 03:40
Обамеянг переходит из «Барсы» в «Челси» в обмен на Алонсо и 14 миллионов (Фабрицио Романо)
2022.09.01 15:15
«Челси» и «Барселона» договорились об условиях обмена Обамеянга на Алонсо
2022.09.01 11:23
Трансфер Алонсо в «Барселону» завершен (Жерар Ромеро)
2022.08.31 08:44
«Барселона» отказалась включать Алонсо в сделку по Обамеянгу
2022.08.20 10:44
Стало известно, какого игрока «Челси» предложил в обмен на Обамеянга
2022.08.19 21:49
1
«Барселона» собирается потратить еще 73 миллиона на двух новичков
2022.08.13 14:44
Алонсо перестал тренироваться с «Челси» перед уходом в «Барселону»
2022.08.12 22:49
Трансфер Алонсо в «Барселону» почти завершен
2022.08.07 09:10
Алонсо близок к переходу в «Барсу» из «Челси». Трансфер состоится при одном условии
2022.08.05 12:48
2
«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону», но при одном условии
2022.08.02 15:49
1
«Челси» разозлился на «Барсу» из-за Кунде. Лондонцы заблокировали переход Аспиликуэты и Алонсо (Sport.es)
2022.07.25 15:24
6
«Барселона» нашла в «Аяксе» альтернативу Маркосу Алонсо
2022.07.07 07:57
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