Алонсо близок к переходу в «Барсу» из «Челси». Трансфер состоится при одном условии

При штрафном левая у него волшебная но он явно не защитник, очень медленный и долговязый. А так классный игрок если постоянно будет выходить в основе соответственно наберёт форму и ритм.
Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны уверены, что сделка будет закрыта. Трансфер состоится, если главный тренер «Челси» Томас Тухель даст разрешение на переход.
- 31-летний Алонсо играет в «Челси» с 2016 года.
- Он брал с клубом Лигу чемпионов.