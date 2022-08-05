Алонсо близок к переходу в «Барсу» из «Челси». Трансфер состоится при одном условии

Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уверены, что сделка будет закрыта. Трансфер состоится, если главный тренер «Челси» Томас Тухель даст разрешение на переход.