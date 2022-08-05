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    Алонсо близок к переходу в «Барсу» из «Челси». Трансфер состоится при одном условии

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Стороны уверены, что сделка будет закрыта. Трансфер состоится, если главный тренер «Челси» Томас Тухель даст разрешение на переход.

    • 31-летний Алонсо играет в «Челси» с 2016 года.
    • Он брал с клубом Лигу чемпионов.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +797

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      При штрафном левая у него волшебная но он явно не защитник, очень медленный и долговязый. А так классный игрок если постоянно будет выходить в основе соответственно наберёт форму и ритм.

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      Рейтинг: +2651

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Трансфер состоится при одном условии". Чувствуется фирменный стиль Бомбардира)))

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