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    В Испании раскрыли трансферные планы «Барселоны» на лето

    «Барселона» собирается сделать пять-шесть изменений в составе в ходе летнего трансферного окна.

    Sport.es подробно расписал план каталонского клуба на межсезонье-2024:

    1. Уйдут Марко Алонсо и Серхи Роберто – с ними не продлят контракты. Будущее Ориоля Ромеу в команде тоже находится под вопросом.

    2. Рассматривается возможность продажи Рафиньи и одного из трех центральных защитников (Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде).

    3. Приоритет – усиление трех позиций (центральный полузащитник, левый вингер, левый защитник).

    4. Шорт-лист среди хавбеков: Алейкс Гарсия («Жирона», главный кандидат), Йозуа Киммих («Бавария»), Амаду Онана («Эвертон»), Матс Вайффер («Фейеноорд») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»).

    5. Шорт-лист среди левых вингеров: Нико Уильямс («Атлетик»), Савио («Жирона»), Каору Митома («Брайтон»). Первые два варианта фактически отпали, в случае с Митомой в сделку могут включить Ансу Фати.

    6. Шорт-лист среди левых защитников: Серджи Кардона («Лас-Пальмас»), Алекс Валье («Леванте», принадлежит «Барсе»).

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    Источник: Sport.es

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    07.02.2024 17:55
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    Комментарии (4)
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    acor94
    1707319349
    Вот будет смешно если все эти игроки понадобятся новому тренеру и барса снова останется с носом))
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    Avenger_93
    1707322883
    Нереальные гении выставить на трансфер Араухо
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    Ziklop
    1707328583
    нет тренера, а планы на игроков. пойдет ли тренер на таких условиях, когда с ним покупки не согласовывают?
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    JIEGEHDA
    1707356495
    Я когда читать начал уже понял что это утка . Настолько что утятина конкретная . Араухо капитан команды . После ухода Роберто конечно же .Барсе не нужен Левый Защитник Барсе нужен правый защитник .на левом фланге играет Бальде свой . Левый вингер да нужен но с условием что И Торреса не будет и Феликса не берут . Если возьмут Конселу то правый защитник не нужен и можно продать Кунде
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