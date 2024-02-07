В Испании раскрыли трансферные планы «Барселоны» на лето

«Барселона» собирается сделать пять-шесть изменений в составе в ходе летнего трансферного окна.

Sport.es подробно расписал план каталонского клуба на межсезонье-2024:

1. Уйдут Марко Алонсо и Серхи Роберто – с ними не продлят контракты. Будущее Ориоля Ромеу в команде тоже находится под вопросом.

2. Рассматривается возможность продажи Рафиньи и одного из трех центральных защитников (Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде).

3. Приоритет – усиление трех позиций (центральный полузащитник, левый вингер, левый защитник).

4. Шорт-лист среди хавбеков: Алейкс Гарсия («Жирона», главный кандидат), Йозуа Киммих («Бавария»), Амаду Онана («Эвертон»), Матс Вайффер («Фейеноорд») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»).

5. Шорт-лист среди левых вингеров: Нико Уильямс («Атлетик»), Савио («Жирона»), Каору Митома («Брайтон»). Первые два варианта фактически отпали, в случае с Митомой в сделку могут включить Ансу Фати.

6. Шорт-лист среди левых защитников: Серджи Кардона («Лас-Пальмас»), Алекс Валье («Леванте», принадлежит «Барсе»).