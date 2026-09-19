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Ла Лига 2026/2027
Команды
Сельта
Маркос Алонсо
Статистика
€ 1,20 млн
Маркос Алонсо - статистика
Сельта
28 декабря 1990 (35), Мадрид
#3 | Защитник
188 см | 85 кг
Испания
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 51'
51'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
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Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига наций 2020/2021
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Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига наций 2018/2019
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Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
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Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
5
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 51'
51'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
1' - 90'
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