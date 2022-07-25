«Челси» разозлился на «Барсу» из-за Кунде. Лондонцы заблокировали переход Аспиликуэты и Алонсо (Sport.es)

«Челси» недоволен активными переговорами «Барселоны» с «Севильей» по трансферу защитника Жюля Кунде.
По информации Sport.es, английский клуб принял решение заблокировать трансферы защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо в каталонский клуб. «Челси» недоволен, что «Барса» активизировалась в переговорах по Кунде, которым интересуются лондонцы.
- Сообщалось, что «Баса» и «Севилья» согласовали трансфер француза за 50 миллионов евро.
- «Барса» уже договорилась с «Челси» о покупке Аспиилкуэты.
Источник: Sport.es