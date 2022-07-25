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    «Челси» разозлился на «Барсу» из-за Кунде. Лондонцы заблокировали переход Аспиликуэты и Алонсо (Sport.es)

    «Челси» недоволен активными переговорами «Барселоны» с «Севильей» по трансферу защитника Жюля Кунде.

    По информации Sport.es, английский клуб принял решение заблокировать трансферы защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо в каталонский клуб. «Челси» недоволен, что «Барса» активизировалась в переговорах по Кунде, которым интересуются лондонцы.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13767

      Skull_Boy 5 минут назад

      Уйдут бесплатно след. летом

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      Рейтинг: +1835

      Maxi_7 17 минут назад

      Мы злы потому, что на трансферном рынке есть конкуренция за игроков... чтоО..?
      И если уж на то пошло, злитесь на Кунде, который не захотел за вас играть, а предпочёл Барсу...

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      Рейтинг: +4264

      Snek 52 минуты назад

      Ну а зачем Барселоне два старпера, когда можно взять одного молодого?

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      Рейтинг: +2966

      Dgad > Snek 39 минут назад

      Так они и старперов хотят взять для ротации и молодого)

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      Рейтинг: +7328

      серега кашин 52 минуты назад

      а чем же они не довольны , сейчас так все поступают

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