  • Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»

Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»

17 февраля, 10:24

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о стыке между полузащитником «Жироны» Клаудио Эчеверри и защитником «Барселоны» Жюля Кунде.

Эчеверри попал шипами в ногу сопернику, атака «Жирона» продолжилась и Фран Бельтран забил победный гол команды. Игра закончилась со счетом 2:1.

«Он наступил ему на ногу, и гол не следовало засчитывать, потому что был фол на Кунде. Более того, этот удар помешал ему [Кунде] продолжить игру. И Эчеверри также должен был получить желтую карточку за безрассудный стык», – сказал Итурральде.

Момент был просмотрен судьями на ВАР. Предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, а гол был засчитан.

Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль по-другому оценил эпизод.

«Между Эчеверри и Кунде произошел контакт. Они оба шли на мяч, и игрока «Барселоны» ударили, но я не думаю, что это был фол. И в таких эпизодах [судьи] не смотрят повторы», – приводит слова Бурруля Marca.

  • «Барселона» опустилась на 2-е место в чемпионате Испании с 58 очками после 24 туров. Отставание от «Реала» составляет 2 очка.
  • «Блауграна» проиграла во 2-й встрече подряд.

Источник: As
Испания. Примера Барселона Жирона Кунде Жюль Эчеверри Клаудио Итурральде Гонсалес Эдуардо Перес Бурруль Альфонсо
