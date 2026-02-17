Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о стыке между полузащитником «Жироны» Клаудио Эчеверри и защитником «Барселоны» Жюля Кунде.

Эчеверри попал шипами в ногу сопернику, атака «Жирона» продолжилась и Фран Бельтран забил победный гол команды. Игра закончилась со счетом 2:1.

«Он наступил ему на ногу, и гол не следовало засчитывать, потому что был фол на Кунде. Более того, этот удар помешал ему [Кунде] продолжить игру. И Эчеверри также должен был получить желтую карточку за безрассудный стык», – сказал Итурральде.

Момент был просмотрен судьями на ВАР. Предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, а гол был засчитан.

Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль по-другому оценил эпизод.

«Между Эчеверри и Кунде произошел контакт. Они оба шли на мяч, и игрока «Барселоны» ударили, но я не думаю, что это был фол. И в таких эпизодах [судьи] не смотрят повторы», – приводит слова Бурруля Marca.