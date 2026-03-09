Еще один игрок «Реала» травмировался перед матчем с «Манчестер Сити»

«Реал» сообщил о травме левого защитника Альваро Каррераса.
У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги.
По информации журналистки Аранчи Родригес, Каррерас точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
- У «Реала» сейчас травмированы восемь футболистов.
- Помимо Каррераса, недоступны Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Джуд Беллингем, Родриго и Килиан Мбаппе.
- Мадридцы примут «Сити» в среду, 11 марта, в 23:00 по московскому времени.
- Каррерас в этом сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 34 матчах.
- Его купили в июле у «Бенфики» за 50 миллионов евро.
Источник: сайт «Реала»