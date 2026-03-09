Еще один игрок «Реала» травмировался перед матчем с «Манчестер Сити»

«Реал» сообщил о травме левого защитника Альваро Каррераса.

У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги.

По информации журналистки Аранчи Родригес, Каррерас точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».