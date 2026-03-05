Арбелоа рассказал о состоянии травмированного Мбаппе

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал состояние нападающего Килиана Мбаппе.

Француз из-за травмы не играет с 21 февраля.

У Мбаппе растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.

В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.

«Мы каждый день разговариваем с ним. Внимательно следим за тем, что с ним происходит, как он себя чувствует.

Мы будем ежедневно следить за его самочувствием. С каждым днем ему становится лучше», – сказал Арбелоа.