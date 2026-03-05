Введите ваш ник на сайте
  Пономарев – о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Подавили как немцев в Великую Отечественную войну»

Пономарев – о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Подавили как немцев в Великую Отечественную войну»

5 марта, 16:28
19

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от выигранного матча с «Краснодаром».

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Честно скажу, я не ожидал такой игры. После того матча в Грозном я просто перенервничал: думал, как же они дальше-то будут играть? Никакой игры, никакой команды не было, абсолютно.

И вдруг – выходят, и всe соединилось: и игроки, и команда. Великолепная игра, всe взаимосвязано, взаимопонимание чeткое, пас своевременный. Отличные проходы, фланговые атаки – всe как в советское время.

Я даже сам удивлeн был. «Краснодар» был подавлен таким натиском ЦСКА. Они не знали, что делать, у них ничего не получалось. Они даже выпустили во втором тайме основных игроков, думали спасти положение, но спасать было уже нечем – подавили их абсолютно.

Как в Великую Отечественную войну наши немцев подавили – вот так с «Краснодаром» получилось. Здорово сыграли, великолепно.

Я думаю, если так дальше пойдeт, они будут чемпионами, если выдержат. А выдержать должны, у них два полноценных состава, есть чем играть, конкуренция здоровая. Пусть противники задумываются.

Сейчас с «Динамо» будет игра. Думаю, в таком же темпе сыграют – и «Динамо» будет побито. Не хочу предсказывать, не дай бог срыв, но главное, что к игре были готовы.

Игру с Грозным я видел: они ехали, улыбались, в карты играли – ехали просто три очка получить. Вот и получили. А сейчас поняли: на поле нужно вкалывать, иначе ничего не получится. Пословица же: без труда не вытащишь и рыбку из пруда», – заявил Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
anatolich72
1772718069
Реально, дед в маразме
Ответить
Просто-333
1772718368
Дед охренел это да. Но Бомба такое печатать? Без комментариев.
Ответить
САДЫЧОК
1772720666
Идиот!
Ответить
FWSPM
1772720736
дед окончательно из ума выжил))
Ответить
Desma
1772721373
"наших немцев"!? Вроде НЕ наших немцев гнали до рейхстага и там их придушили?
Ответить
subbotaspartak
1772723497
Как в Великую Отечественную войну наших немцев подавили – вот так с «Краснодаром».... Судить надо за такие выражения.
Ответить
guron88
1772724428
Ну зачем вы который раз печатаете его разные высказывания? У вас что, безграмотный модератор? Надо же понимать, что иной раз, старые люди, несут чушь! Это старость. Старость вещь коварная, зависит от индивидуальных особенностей организма. Один вполне ещё ничего, адекватен, а другой, как говорится в народе - "выжил из ума". И ведь не зря говорится. Со стариками такое случается. Это биология и ёё процессы. Надо это понимать, господа модераторы!
Ответить
Volrad777
1772724654
Уплюдокк
Ответить
Император 1
1772725217
Сравнение не очень, но этих позорников ЦСКА знатно уделал
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772727889
Из ума дед выжил с такими сравнениями. Гыгыгы
Ответить
