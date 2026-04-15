Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что судья должен был показывать вторую желтую карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову в матче FONBET Кубка России с «Зенитом».

На 57‑й минуте игрок красно-белых, получивший предупреждение в первом тайме желтую карточку, нарушил правила на вингере петербуржцев Андрее Мостовом. Арбитр Артем Чистяков зафиксировал фол, ограничившись устным предупреждением.

– Сложно по этому моменту сказать. Инцидент случился там, где мяч находится не в этой зоне. Пас игрока был назад, два футболиста боролись за позицию. Здесь Артем (Чистяков) не видел, как происходит этот контакт. Он видел, как игрок «Зенита» падал. Они борются за позицию, и судья дал это нарушение на ощущениях.

В этом эпизоде Денисов использовал локоть в лицо. Здесь должна быть вторая желтая карточка и удаление игрока.

– А если вспомнить эпизод между Александром Соболевым и Наилем Умяровым (в матче 21‑го тура МИР РПЛ – 2:0)?

– В моменте с Денисовым никто не мог помочь Чистякову. За спиной смотрел помощник судьи, сам Чистяков был сконцентрирован на мяче. На чувствах он дал это нарушение, увидел, что Мостовой падал на газон, и только потом дал штрафной. Сложность этого момента в том, что судья пропустил эти детали. И ВАР невозможно позвать.