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  • Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»

Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»

15 апреля, 21:51
26

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что судья должен был показывать вторую желтую карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову в матче FONBET Кубка России с «Зенитом».

На 57‑й минуте игрок красно-белых, получивший предупреждение в первом тайме желтую карточку, нарушил правила на вингере петербуржцев Андрее Мостовом. Арбитр Артем Чистяков зафиксировал фол, ограничившись устным предупреждением.

– Сложно по этому моменту сказать. Инцидент случился там, где мяч находится не в этой зоне. Пас игрока был назад, два футболиста боролись за позицию. Здесь Артем (Чистяков) не видел, как происходит этот контакт. Он видел, как игрок «Зенита» падал. Они борются за позицию, и судья дал это нарушение на ощущениях.

В этом эпизоде Денисов использовал локоть в лицо. Здесь должна быть вторая желтая карточка и удаление игрока.

– А если вспомнить эпизод между Александром Соболевым и Наилем Умяровым (в матче 21‑го тура МИР РПЛ – 2:0)?

– В моменте с Денисовым никто не мог помочь Чистякову. За спиной смотрел помощник судьи, сам Чистяков был сконцентрирован на мяче. На чувствах он дал это нарушение, увидел, что Мостовой падал на газон, и только потом дал штрафной. Сложность этого момента в том, что судья пропустил эти детали. И ВАР невозможно позвать.

  • Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 0:0, а затем «Спартак» победил по пенальти 7:6.
  • Красно-белые прошли дальше и сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Игра на «Лукойл Арене» состоится 6 мая.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Даниил Мажич Милорад
Комментарии (26)
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NewLife
1776279752
Безграмотный ангажированный мажич, есть маленький нюансик, который ты упускаешь, а помойное срач тв помалкивает - Мостовой лез на Денисова со спины, и Денисов просто не мог видеть, что Мостовой у него под локтем. Красную карточку надо показать тебе мажич, при твоем руководстве под сенью газпрома судейство превратилось в ужас.
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FWSPM
1776281421
Кто нибудь удалите пожалуйста этого питерского воспитанника из Спартака навсегда!
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За что бан ?
1776281597
Вот так ,вот так , визги "газпромвсёкупил" не смолкают . А тут , видишь ли ,всё наоборот .
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Hector вернулся
1776286117
Сказал Мажич вытирая рот 100 баксовой газпромовской купюрой
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алдан2014
1776299694
Начали искать причину поражения. Коллеги ,вы не находите ,что много лишнего стало в правилах?
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Дубина
1776315788
Клоун газпромовский! Знатно блох вышвырнули с кубка в ихнем болоте!! ЗПРФ...
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anatolich72
1776346257
А перед этим ошибочно не удалил вендела и дельфина об этом молчание. Ещё много мы увидим питерского лицемерия, 100лет ведь надо как-то отмечать
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anatolich72
1776346339
Похоже в Питере нашли кому заносить, волну неслабую подняли
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