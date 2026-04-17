  • «Зенит» и «Спартак» заплатят более полумиллиона рублей за поведение болельщиков

«Зенит» и «Спартак» заплатят более полумиллиона рублей за поведение болельщиков

Сегодня, 19:18

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак».

  • 8 апреля команды встречались во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Красно-белые выиграли в серии пенальти на «Газпром Арене».

«Зенит» оштрафовали на 80 тысяч рублей «за использование зрителями пиротехнических изделий». За аналогичные действия своих болельщиков «Спартак» заплатит 30 тысяч.

Также москвичам предстоит выплатить 100 тысяч рублей за «скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений», а петербургскому клубу – 300 тысяч рублей за «бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника».

Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Зенит
