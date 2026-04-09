Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»

После кубковой игры «Зенит» – «Спартак» произошла потасовка между футболистами.
Красно-белые стали праздновать победу прямо на поле «Газпром Арены» рядом с трибуной активных фанатов.
Зенитовские болельщики агрессивно отреагировали на поведение игроков «Спартака», начав забрасывать их пластиковыми бутылками. Одна из них попала в голову Манфреда Угальде.
В ситуацию также вмешались футболисты петербургской команды, потребовав от соперников уйти с поля.
Игроки «Зенита» и «Спартака» некоторое время выясняли отношения, но до драки дело не дошло.
- Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
- «Зенит» вылетел из турнира.
Источник: «Чемпионат»