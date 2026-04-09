Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»

Вчера, 00:51
32

После кубковой игры «Зенит» – «Спартак» произошла потасовка между футболистами.

Красно-белые стали праздновать победу прямо на поле «Газпром Арены» рядом с трибуной активных фанатов.

Зенитовские болельщики агрессивно отреагировали на поведение игроков «Спартака», начав забрасывать их пластиковыми бутылками. Одна из них попала в голову Манфреда Угальде.

В ситуацию также вмешались футболисты петербургской команды, потребовав от соперников уйти с поля.

Игроки «Зенита» и «Спартака» некоторое время выясняли отношения, но до драки дело не дошло.

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Зенит Угальде Манфред
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1775709116
Нелюди!
Ответить
Прокс
1775710307
Хорошая новость!!!
Ответить
suchi-69
1775710603
Хряков нужно было просто обоссать, а не тратить на этот биологический мусор целую пластиковую бутылку
Ответить
Цугундeр
1775712028
Провокаторы не туда пришли на свинопой.)
Ответить
Бумбраш
1775713662
Посмотрим что скажут в ээске
Ответить
neveldomha
1775714088
Попало в рыло, которое не заслужило. Он то пендаль не забил.
Ответить
andr45
1775715177
ФАНАТЫ «Zenitе» КРИЧАЛИ «******» ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИГРОКОВ «СПАРТАКА» ЗАЯВЛЕНИЕ ПИТЕРСКИХ ПАЦАНОВ «В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в "ад и Израиль", а провести его достойно. Сегодня началась Страстная неделя. Все вышеизложенное, как кажется нам, является весомыми аргументами в пользу того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес «красно-белых» Что ж, питерское отребье еще раз показало свою пацанскую сущность, нутро шестерок, которые не держат свои обещания, которые добровольно дают) Такова «КУЛЬТУРА» провинциального бандитского городишки))
Ответить
R_a_i_n
1775715177
Ну вообще там-же и болелы Спартака были. Только выше.
Ответить
anatolich72
1775716371
Дисквалификация арены , минимум 3 игры.
Ответить
Anton1969
1775720813
Штраф 10 лямов и дисквалификация арены на 5 матчей, а так же арест фанатов, бросавших бутылки и запрет на посещение матчей!!!
Ответить
