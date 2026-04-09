Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»

После кубковой игры «Зенит» – «Спартак» произошла потасовка между футболистами.

Красно-белые стали праздновать победу прямо на поле «Газпром Арены» рядом с трибуной активных фанатов.

Зенитовские болельщики агрессивно отреагировали на поведение игроков «Спартака», начав забрасывать их пластиковыми бутылками. Одна из них попала в голову Манфреда Угальде.

В ситуацию также вмешались футболисты петербургской команды, потребовав от соперников уйти с поля.

Игроки «Зенита» и «Спартака» некоторое время выясняли отношения, но до драки дело не дошло.