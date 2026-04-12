Аршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин дал оценку комичному пенальти в исполнении полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в кубковой игре.
- Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Барко.
- Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.
- В итоге «Спартак» выиграл в серии пенальти и прошел дальше.
– Мне кажется, «Спартак» приехал контролировать мяч, не давая «Зениту» создать много возможностей для гола.
Это получилось, но в ущерб тому, что сами спартаковцы играли до штрафной, потому что не было нападающего.
А когда выпустили нападающего, убрали того, кто единственный может отдать… Повезло в серии пенальти.
– Что думаете о манере, когда Барко так бьет пенальти. Что за мода такая – подпрыгивать перед ударом.
– По-пижонски. Хотел поиздеваться.
– Что скажете о Кондакове?
– Он мог решить судьбу матча, но Максименко потащил. А пенальти может промазать любой.
Источник: «РБ Спорт»