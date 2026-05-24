  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 24 мая 2026

Сегодня, 17:06
9

Стали известны стартовые составы на суперфинал Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джику, Ву, Солари, Барко, Зобнин, Маркиньос, Жедсон, Умяров, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

СильныйМозг
1779631950
Жалко нет времени посмотреть и поржать над мясными петухами.
timon2401
1779632341
Опять Жедсон х.з где… Есть же Денисов, Саусь..
САДЫЧОК
1779633327
Комментарий удален пользователем
САДЫЧОК
1779633499
Зобнин и Умяров это игроки Запаса. Зобнин медленный , не современный футболист , скорости ноль , паса нет и отбора.Умяров вообще не видит поле , пасы вникуда и бесполезный на поле. Невозможно с двумя тормозами в команде выиграть кубок! Жедсон -это отличный игрок Полузащиты! Обьясните этому Корседо хоть кто нибудь!
Цугундeр
1779633607
Форма Спартака? Что за цвета? "Будь что будет, что было есть, Смех да слёзы, а чем ещё жить, Если песню не суждено допеть, Так хотя бы успеть сложить. Красное на чёрном.." (С)Алиса.
рылы
1779634094
как сказал аршавин - спартаг победит. но если жедсона снова поставят в защиту - то он берёт свои слова назад)
рылы
1779634149
если выбирать - то сегодня я за хряков. коровы должны быть в позоре за свои судейские махинации, даже спартаг переплюнули.
KPCC-SPB
1779634721
свини готовьтесть посасать у бычков
