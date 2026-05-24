Стали известны стартовые составы на суперфинал Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джику, Ву, Солари, Барко, Зобнин, Маркиньос, Жедсон, Умяров, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

