Стали известны стартовые составы на суперфинал Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джику, Ву, Солари, Барко, Зобнин, Маркиньос, Жедсон, Умяров, Угальде.
Главный тренер: Хуан Карлос Карседо
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
Источник: «Бомбардир»