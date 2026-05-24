Борзаковский: «Спартак» – самая народная команда, «Зенит» не сравнится»

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.

– С нетерпением жду финал кубка, где будет играть «Спартак». Может, даже лично приеду посмотреть. Буду болеть за свою любимую команду. Надеюсь, «Спартак» возьмет кубок. Команда настроена и долго к этому шла.

– После очередного чемпионства «Зенита» можно ли считать «Спартак» до сих пор народной командой?

– Конечно, «Спартак» – самая народная команда. «Зенит» не сравнится. Со всем уважением, им еще далеко до «Спартака».