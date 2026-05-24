Карседо высказался перед суперфиналом Кубка России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий в преддверии матча с «Краснодаром».

Команды встретятся в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.

Игра на стадионе «Лужники» в Москве начнется в 18:00 мск.

«Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

«Перед такими матчами не нужно мотивировать игроков, стадион полностью красно‑белый, поэтому ребята сами всe понимают.

У «Краснодара» практически один и тот же состав на протяжении всего сезона. Мы уже встречались с ними, нам нужно победить.

Для нас была интенсивная концовка чемпионата, мы бились до последнего за третье место, к сожалению, не смогли. Мы должны побиться на Кубок», – сказал Карседо.