Зобнин отреагировал на слова Аршавина, исключившего «Спартак» из топ-клубов

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова замгендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина в адрес красно-белых.
– Можно сказать, что матчем в Кубке вы доказали Аршавину, что являетесь топ‑клубом?
– Мы что‑то кому‑то должны доказывать? Давайте следующий вопрос. Сейчас мы говорим про «Ростов», сейчас был матч с ними. А эти провокационные моменты, конфликты, кто что сказал, согласен или нет. Давайте пусть кто‑то другой на это отвечает.
- Ранее Аршавин сказал, что «Спартак» сейчас не входит в число топ-клубов: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».
- 8 апрел «Спартак» сыграл с «Зенитом» (0:0, по пенальти 7:6) на выезде в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
