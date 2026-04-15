Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Угальде – о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Сотворили историю»

Угальде – о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Сотворили историю»

Сегодня, 13:33
18

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о текущем положении и состоянии команды.

«Мы сейчас сфокусированы на работе. Нужно дождаться окончания сезона, чтобы оценивать результаты. Конечно, мы сфокусированы как на кубке, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ.

Мы должны быть лучшими. Великолепные ощущения от победы над «Зенитом» в Кубке России, мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге. Мы очень счастливы, но, конечно, нам нужно держать фокус на следующем матче. Матч с ЦСКА будет отличным, это дерби, очень особенная игра для нас. Будем усердно стараться, чтобы выиграть в этом матче.

Мы проводим хорошее время с Хуаном Карседо. Он много работает, чтобы улучшить команду. Мы стараемся выиграть в каждом матче, у нас хороший тренировочный процесс, хорошие матчи, хорошие результаты. Карседо – хороший тренер, мы счастливы работать с ним», – сказал Угальде.

  • «Спартак» в гостях обыграл «Зенит» в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» FONBET Кубка России (0:0, по пенальти 7:6). Для красно-белых это первая выездная победа над петербуржцами с мая 2012 года.
  • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет три очка.
  • В финале Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые 6 мая сыграют с ЦСКА.
  • С 5 января «Спартак» возглавляет Хуан Карлос Карседо.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Угальде Манфред
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1776252669
Так вы с игры и не выиграли хоть обхрюкайтесь. 14 лет не выигрывали и ещё столько же будете лузерами с 6 места. Гыгыгы
Ответить
Юбиляр
1776254639
"Великолепные ощущения от победы над «Зенитом» в Кубке России, мы сотворили историю" - ты обязательно войдешь в история этого матче, как не сумевший забить даже пенальти !!! Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1776254809
Сгоняли 2 ничьи, почти лишились надежд на 3 место, выиграйте уже... Историки
Ответить
Cleaner
1776255085
Зенит победой над Спартаком со счетом 7:1(СЕМЬ:ОДИН!) сотворил историю!!!!!!!!!!!!!!! А победа в серии пенальти и победой то не считается.
Ответить
Цугундeр
1776255180
Великий Сотворитель!) Боится , что и обратно в Голландию продать не удастся..)
Ответить
R_a_i_n
1776256353
Угальде забивать думает?
Ответить
Spartak_forv@
1776257279
Когда голы начнешь штамповать,как когда-то давно? Такие моменты поришь,что волосы на голове дыбом встают!
Ответить
алдан2014
1776259994
Мазила
Ответить
ySS
1776261044
Объясните парню, что история - это победы в чемпионате, кубке. Один матч - просто хорошее настроение и не больше.
Ответить
alefreddy
1776262333
кто бы говорил а ты скис парниша
Ответить
Главные новости
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
18:01
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
17:11
1
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
17:05
13
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
17:01
11
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
16:41
3
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
26
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
6
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15:17
5
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Все новости
Все новости
Угальде – о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Сотворили историю»
13:33
18
ВидеоАршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
12 апреля
Аршавин дал новое определение «Спартаку»
12 апреля
8
«Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана
12 апреля
16
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге
11 апреля
41
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
11 апреля
19
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
11 апреля
8
Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»
11 апреля
5
ВидеоПомазун встал на защиту Барко: «Это не понты»
11 апреля
7
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10 апреля
28
Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
10 апреля
27
Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»
10 апреля
4
Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»
10 апреля
27
Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
10 апреля
9
Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти
10 апреля
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»
10 апреля
29
Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко
9 апреля
ВидеоБарко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»
9 апреля
12
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
9 апреля
5
Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»
9 апреля
7
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям
9 апреля
44
Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»
9 апреля
8
Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
2
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке
9 апреля
3
Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»
9 апреля
5
Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
10
ВидеоЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша
9 апреля
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
9 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 