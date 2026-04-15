Угальде – о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Сотворили историю»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о текущем положении и состоянии команды.

«Мы сейчас сфокусированы на работе. Нужно дождаться окончания сезона, чтобы оценивать результаты. Конечно, мы сфокусированы как на кубке, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ.

Мы должны быть лучшими. Великолепные ощущения от победы над «Зенитом» в Кубке России, мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге. Мы очень счастливы, но, конечно, нам нужно держать фокус на следующем матче. Матч с ЦСКА будет отличным, это дерби, очень особенная игра для нас. Будем усердно стараться, чтобы выиграть в этом матче.

Мы проводим хорошее время с Хуаном Карседо. Он много работает, чтобы улучшить команду. Мы стараемся выиграть в каждом матче, у нас хороший тренировочный процесс, хорошие матчи, хорошие результаты. Карседо – хороший тренер, мы счастливы работать с ним», – сказал Угальде.