Мартинс стал уникальным игроком для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс взял с командой второй FONBET Кубок России.
Он стал первым легионером в истории «Спартака», у которого два Кубка России.
«Красавец!» – написал телеграм-канал клуба.
- «Спартак» купил Мартинса у «Янг Бойз» летом 2022 года за 7 миллионов евро. За полгода до этого футболист был арендован.
- За 4,5 года в «Спартаке» Кристофер провел 144 матча (больше, чем за любой другой клуб в карьере), забил 23 гола, сделал 17 ассистов.
- Сейчас 29-летний люксембуржец стоит 3,5 миллиона евро. Контракт действует до лета 2028 года.
- На счету Мартинса 81 матч за сборную Люксембурга, один гол.
- Мартинс дважды выигрывал чемпионат Швейцарии с «Янг Бойз».
Источник: телеграм-канал «Спартака»