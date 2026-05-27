Мартинс стал уникальным игроком для «Спартака»

Сегодня, 12:20
2

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс взял с командой второй FONBET Кубок России.

Он стал первым легионером в истории «Спартака», у которого два Кубка России.

«Красавец!» – написал телеграм-канал клуба.

  • «Спартак» купил Мартинса у «Янг Бойз» летом 2022 года за 7 миллионов евро. За полгода до этого футболист был арендован.
  • За 4,5 года в «Спартаке» Кристофер провел 144 матча (больше, чем за любой другой клуб в карьере), забил 23 гола, сделал 17 ассистов.
  • Сейчас 29-летний люксембуржец стоит 3,5 миллиона евро. Контракт действует до лета 2028 года.
  • На счету Мартинса 81 матч за сборную Люксембурга, один гол.
  • Мартинс дважды выигрывал чемпионат Швейцарии с «Янг Бойз».

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер
Комментарии (2)
...уефан
1779873725
...Король Люксембурга!...
oyabun
1779874089
Очень полезный игрок. Надеюсь никто в руководстве не придумает его продать сейчас. Как это было с Айртоном - более тупой продажи классного игрока и не припомню.
