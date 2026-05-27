Карпин оценил вероятность трансфера Батракова в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

– Фамилия Батракова всe чаще упоминается в СМИ рядом с «ПСЖ». На ваш взгляд, стоит ли идти в клуб, где в центре поля Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис? Сможет ли Батраков потенциально навязать им конкуренцию?

– Это всe какие-то домыслы. Сейчас скажу: нет, не сможет. Либо: да, сможет. И что? Что от этого изменится?

– Будет понятно ваше мнение, как вы видите ситуацию.

– А я этого не вижу. Не знаю, сможет или не сможет. Уровень сопротивления у Батракова в РПЛ намного ниже, чем у этих трeх игроков.

– Просто есть ощущение, что полевому игроку будет сложнее адаптироваться, чем, например, тому же Сафонову.

– Да. Понятное дело, что сложнее. Это моe мнение. Для хорошей адаптации полевого игрока нужно больше вводных, чем для вратаря. Опять же, если сильно утрировать: возможно, с двадцати пяти метров там бьют сильнее, чем в РПЛ, как вариант. Но это тот же удар. К чему вратарю адаптироваться? На тренировке ты к этим ударам привыкаешь. Думаю, игроки «ПСЖ» бьют так же, как игроки «Ланса», допустим. Под это надо подстроиться, и всe.