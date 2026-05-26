Россиянин может сменить «Спартак» на Европу

Сегодня, 21:03
2

Проспартаковский блогер Максим Никитин сообщил, что полузащитник Наиль Умяров может уехать в Европу.

«По центру всe зависит от того, уедет ли Умяров в Европу. Потому что такая вероятность существует. У него небольшие отступные именно для Европы: их может заплатить любая команда из топ-5 лиг. Более того, Наиль сам хочет этого и учит испанский. Потеря Умярова, возможно, не исключает и возвращение Пруцева.

Когда Наиль у Станковича играл единственного опорника, то был более ярким. Сейчас же он при атаках исполняет «восьмeрку». Однако в этой роли Умяров – обычный. У него есть лидерские качества, отличные диагонали, удар, футбольный мозг хорошо развит. Но когда он единственный опорник – это топ-игрок с большим количеством скиллов. А на позиции «восьмeрки» он тускнеет», – сказал Никитин.

  • Умяров – воспитанник «Чертаново», купленный в январе 2019 года.
  • У Наиля за красно-белых 203 матча, пять голов, семь ассистов.
  • Футболист стоит 7,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (4)
...ну, раз испанский учит, значит в Грецию или Турцию...
