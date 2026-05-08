Предсказан следующий капитан «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов видит в Наиле Умярове следующего носителя капитанской повязки в команде.
«Думаю, что Наиль может стать следующим капитаном «Спартака». По характеру видно, что он злой, может напихать. У него есть лидерские качества, и он стал сильнее и опытнее. Думаю, раздевалку ему дальше держать», – сказал Тихонов.
- В этом сезоне 25-летний Умяров провел 36 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.
- Он играет за «Спартак» с января 2019 года, придя вместе с Максимом Глушенковым из «Чертаново».
- «Спартак» 24 мая сыграет в кубковом суперфинале с «Краснодаром» на московском стадионе «Лужники».
