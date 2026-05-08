Предсказан следующий капитан «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов видит в Наиле Умярове следующего носителя капитанской повязки в команде.

«Думаю, что Наиль может стать следующим капитаном «Спартака». По характеру видно, что он злой, может напихать. У него есть лидерские качества, и он стал сильнее и опытнее. Думаю, раздевалку ему дальше держать», – сказал Тихонов.