Рейтинг лучших полевых игроков сезона РПЛ по количеству проведенных минут

Опубликован рейтинг самых задействованных футболистов российской Премьер-лиги.
В него вошли только полевые игроки с наибольшим количеством проведенных минут в сезоне-2025/26.
Лидером стал защитник «Балтики» Сергей Варатынов.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Сергей Варатынов («Балтика») – 2160 минут;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 2124;
- Мирослав Богосавац («Ахмат») – 2119;
- Свен Карич («Пари НН») – 2112;
- Никита Глушков («Динамо Мх») – 2102;
- Марат Бокоев («Акрон») – 2070;
- Наиль Умяров («Спартак») – 2058;
- Алексей Батраков («Локомотив») – 2044;
- Вильмар Барриос («Зенит») – 2041;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – 2037.
Источник: «Бомбардир»