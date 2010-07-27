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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Мирослав Богосавац
€ 1,20 млн
Мирослав Богосавац
Ахмат
14 октября 1996 (29)
#8 | Защитник
176 см
Сербия
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Новости
Трансферы
В «Ахмате» верят, что Черчесов приведет клуб к чемпионству
27 июля
10
Фото
Рейтинг лучших полевых игроков сезона РПЛ по количеству проведенных минут
25 апреля
3
Стали известны сроки восстановления Богосаваца из «Ахмата», получившего удар коленом в голову
22 марта
1
Игрок «Ростова» высказался о нанесении тяжелой травмы головы Богосавацу
22 марта
Заявление «Ростова» насчет тяжелой травмы Богосаваца из «Ахмата»
21 марта
Уточненная информация по травме Богосаваца
21 марта
4
Заявление «Ахмата» по тяжелой травме Богосаваца
21 марта
6
Видео
Игрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову
21 марта
7
Только 4 полевых игрока провели все матчи 1-го круга РПЛ без замен
2025.11.12 20:20
1
Два игрока «Ахмата» выбыли на полгода
2024.08.26 13:47
5
Фото
«Ахмат» продлил контракт с сербским легионером
2024.08.23 21:46
Сербский футболист «Ахмата» рассказал о встрече с Кадыровым: «Очень хороший человек»
2024.07.25 21:38
3
Сербский футболист «Ахмата» заявил, что интерес к Евро-2024 падает
2024.07.03 05:15
6
«Ахмат» собирается продлить контракт с основным защитником
2024.05.03 11:40
Богосавац из «Ахмата» объяснил разгром Сербии от России
2024.03.23 12:16
Промес высказался о стычке с игроком «Ахмата»
2023.12.03 22:08
1
Фото
Появились подробности стычки Промеса и игрока «Ахмата»
2023.12.03 21:07
10
Фото
Самые дорогие игроки РПЛ с контрактами, истекающими летом 2024 года: в топ-4 трое спартаковцев
2023.09.26 00:08
2
Фото
Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»
2023.05.15 11:11
2
Агент: «Слышал про возможный интерес «Спартака» и «Локомотива» к Богосавацу из «Ахмата»
2022.11.25 02:35
Фото
4 футболиста «Ахмата» попали в символическую сборную 1-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.07.18 20:20
1
Фото
Захарян, Смолов и Язиджи – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.03.17 20:27
Фото
Соболев – лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии WhoScored. Сычев и Евгеньев – в символической сборной
2021.04.06 09:59
6
Фото
Евгеньев – лучший в РПЛ по успешности отборов. Барриос и Богосавац – в топ-3
2021.04.02 12:53
3
Фото
Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.03.09 11:16
9
Кверквелия, Магкеев, Эдер выйдут с первых минут у «Локомотива»; Богосавац, Иванов, Глушаков сыграют у «Ахмата»
2020.03.08 18:36
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Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
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