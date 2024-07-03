Сербский футболист «Ахмата» заявил, что интерес к Евро-2024 падает

Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац оценил зрелищность Евро-2024.
«Согласен, что этот чемпионат Европы стал менее интересным. Получается так, что даже третье место в группе может сыграть в плей-офф. И, конечно, было бы правильно, если бы формат оставили как раньше. Чтобы также из группы выходили первые и вторые места. Падает интерес, поэтому эксперимент не удался», заявил Богосавац.
- Вчера стали известны последние четвертьфиналисты Евро-2024. Нидерланды не оставили шансов Румынии (3:0), а Турция неожиданно оказалась сильнее Австрии (2:1).
- Отметим, что в 1/4 финала континентального первенства сформировались следующие пары: Испания – Германия, Нидерланды – Турция, Португалия – Франция, Швейцария – Англия.
- Сербия провалила турнир, заняв последнее место в своем квартете. У команды Драгана Стойковича всего 1 балл в 3 играх. Отметим, что в активе Богосавца 1 поединков в майке сербской сборной.
Источник: Metaratings.ru