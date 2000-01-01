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    Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored составил символическую сборную 21-го тура РПЛ.

    В число 11 лучших попали четыре футболиста «Спартака». Нападающий москвичей Джордан Ларссон стал лучшим игроком 21-го тура.

    Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

    Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Олег Кожемякин («Ротор»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);

    Полузащитники: Квинси Промес, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Денис Макаров («Рубин»), Никола Моро («Динамо»);

    Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон («Спартак»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Whoscored

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6445

      Alekxei Z. 50 минут назад

      Давайте объективно, ну какой Умяров ?
      Сам спартаковец , но побойтесь Бога.
      Где Влашич ?
      Весь матч хаял Макарова, брак просто зашкаливал, забил гол и уже в сборной. Странные выборы.

      2
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      Рейтинг: +1518

      almanev > Alekxei Z. 48 минут назад

      Это, однозначно, был лучший матч Умярова за Спартак

      0
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      Рейтинг: +6445

      Alekxei Z. > almanev 40 минут назад

      Дружище , с 25 минуты до 3-го гола , они с Кралом весь центр проиграли.
      Да, был голевой пас на Соболева , но и Газинскому он тоже ассист сделал.
      Ему ещё расти и расти.

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      Рейтинг: +21026

      Боцман59rus > Alekxei Z. 38 минут назад

      Да, вынос из штрафной через центр, низом, это нечто

      0
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      Рейтинг: +28

      Forvard47 54 минуты назад

      чето как то зашкаливает кол-во мясных тут.. я бы добавил костюкова который вышел вынуждено не на родную позицию и **** зенит в центре поля, Уремовича тоже..
      Самошникова, Хвичу, Деспота который и гол забил и гп отдал важный

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      Рейтинг: +21026

      Боцман59rus > Forvard47 50 минут назад

      После матча с Динамо один Максименко будет))

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