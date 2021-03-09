Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную 21-го тура РПЛ.

В число 11 лучших попали четыре футболиста «Спартака». Нападающий москвичей Джордан Ларссон стал лучшим игроком 21-го тура.

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Олег Кожемякин («Ротор»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);

Полузащитники: Квинси Промес, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Денис Макаров («Рубин»), Никола Моро («Динамо»);

Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон («Спартак»).