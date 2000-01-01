Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Давайте объективно, ну какой Умяров ?
Сам спартаковец , но побойтесь Бога.
Где Влашич ?
Весь матч хаял Макарова, брак просто зашкаливал, забил гол и уже в сборной. Странные выборы.
Портал WhoScored составил символическую сборную 21-го тура РПЛ.
В число 11 лучших попали четыре футболиста «Спартака». Нападающий москвичей Джордан Ларссон стал лучшим игроком 21-го тура.
Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Олег Кожемякин («Ротор»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);
Полузащитники: Квинси Промес, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Денис Макаров («Рубин»), Никола Моро («Динамо»);
Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон («Спартак»).