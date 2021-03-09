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  • Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

9 марта 2021, 11:16
9

Портал WhoScored составил символическую сборную 21-го тура РПЛ.

В число 11 лучших попали четыре футболиста «Спартака». Нападающий москвичей Джордан Ларссон стал лучшим игроком 21-го тура.

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Олег Кожемякин («Ротор»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);

Полузащитники: Квинси Промес, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Денис Макаров («Рубин»), Никола Моро («Динамо»);

Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон («Спартак»).

Источник: Whoscored
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин ЦСКА Динамо Ротор Локомотив Ахмат Дюпин Юрий Фернандес Марио Промес Квинси Кожемякин Олег Соболев Александр Моро Никола Макаров Денис Умяров Наиль Серкейра Мурило Ларссон Джордан Богосавац Мирослав
Комментарии (9)
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Spinorr
1615282639
Обсуждать символическую сборную whoscored, все равно что обсуждать показания термометра, пусть и не откалиброванного. В отличие от субъективной оценки журналистов и прочих экспертов, здесь есть некая объективность, основанная на алгоритме выставления оценок.
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alefreddy
1615289327
Умярова не должно там быть его привоз гола и еще моменты.Крал впечатлил
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NewLife
1615293054
Глупости эти рейтинги и сборные по тех. показателям: катанул пару раз туда обратно на ближнего, вот и лидер по точночти и количеству передач. Все это нужно только для балабольства журналюгам и кликам для Бомбы. Бубнов не даст соврать)))
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vladimir-7
1615293909
Ну, теперь Соболев думает – пора в АПЛ.
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