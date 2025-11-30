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Бразилия. Серия А
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Палмейрас
Мурило Серкейра
€ 5 млн
Мурило Серкейра
Палмейрас
27 марта 1997 (29)
#26 | Защитник
188 см
Бразилия
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ЦСКА интересуется экс-защитником «Локомотива»
19 мая
6
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
2025.11.30 09:15
Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2025.10.31 09:20
2
Экс-защитник «Локо» Мурило может перейти в «Атлетико». Его хочет лично Симеоне
2022.12.22 14:58
5
Семин – о продаже Мурило: «Для «Локомотива» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая»
2022.01.13 09:26
4
Видео
Мурило перешел из «Локомотива» в «Палмейрас»
2022.01.12 15:19
5
Агент Мурило: «Получили более 20 предложений. Не можем предсказать, куда он уйдет»
2022.01.11 08:15
3
«Локомотив» продаст Мурило «Палмейрасу» за 2,5 миллиона (UOL Esporte)
2022.01.11 00:17
4
Мурило предложили «Фламенго» и «Палмейрасу» (UOL)
2022.01.09 09:14
2
ЭСК признала ошибочным удаление Мурило в матче с «Ахматом». Ранее КДК отменил его красную
2021.11.25 14:55
КДК отменил красную карточку Мурило в матче с «Ахматом»
2021.11.24 18:06
10
«Локомотив» подал в КДК апелляцию на удаление Мурило в матче с «Ахматом»
2021.11.23 00:21
4
Судья Федотов: «Удаление Мурило в матче с «Ахматом» выдумано»
2021.11.20 17:42
6
«Локомотив» на 35-й минуте матча с «Ахматом» остался в меньшинстве
2021.11.20 17:15
8
Агент: «Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару»
2021.07.28 00:55
3
Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука
2021.07.27 20:37
19
Фото
Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.03.09 11:16
9
Агент: «Я не знаю о намерении «Локомотива» продать Мурило»
2021.02.13 08:46
«Чемпионат»: «Локомотив» планирует продать Мурило летом
2021.02.12 20:28
2
«Локомотив» предоставил дополнительный отдых Гилерме, Мурило и Зе Луишу
2021.01.17 00:37
Только один россиянин попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
2020.12.25 19:15
25
Мурило пропустит матч с «Краснодаром»
2020.12.05 16:36
2
Агент – об интересе к Мурило со стороны испанских и итальянских клубов: «А вы сомневались? Он может уйти из «Локомотива» зимой»
2020.11.27 13:17
1
«Локомотив» может продать Мурило в Примеру или Серию А и продлить контракт с Чорлукой
2020.11.26 18:13
3
Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии
2020.11.12 16:48
2
Фото
Максименко, Крал и Заболотный – в символической сборной десятого тура РПЛ по версии Opta
2020.10.05 21:30
9
Живоглядов, Мурило, Лисакович – в старте «Локомотива» на матч с «Химками»; Черевченко выставил Лантратова, Идову, Дядюна
2020.10.04 13:33
2
Мурило: «В «Локомотиве» меня все устраивает, но мечта – играть в топ-клубе Европы»
2020.09.24 22:50
4
Мурило: «С Николичем мне комфортнее, чем с Сeминым»
2020.09.24 20:49
11
Помазун, Рыков, Подберезкин – в старте «Урала» на матч с «Локомотивом»; Мурило, Рыбчинский, Смолов сыграют у гостей
2020.08.19 14:54
2
1
2
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